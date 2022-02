Salvini | Il centrodestra non è una coalizione in Italia | si è sciolto come neve al sole

Advertising

LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Tensione nel #centrodestra, che a detta di #Salvini ' si è sciolto come neve al sole' - AldoSciara : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente.' @ultimora_pol -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini centrodestra

"Mettiamo le mani nel piatto: ilè una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente", attacca, che vorrebbe creare una federazione in stile americano con Forza Italia, dando vita ......di Matteo, che in collegamento con il convegno "Il Futuro della destra in Europa" sferza l'alleanza e apre a una nuova fase per la Lega . "Mettiamo le mani nel piatto: ilè una ...La quarantena per Covid non spegne affatto l’impeto di Matteo Salvini che in collegamento con il convegno «Il Futuro della destra in Europa», sferza l’alleanza e apre a una nuova fase per la Lega.Il punto di partenza del discorso di Salvini è la mancanza di compattezza sulla candidatura al Quirinale di Maria Elisabetta Casellati: "La settimana scorsa una candidata della presidenza della ...