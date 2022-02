Sabrina Ferilli che spettacolo! “Quando mi hanno chiamato per Sanremo 2022 ero cotta dai farmaci” (Di sabato 5 febbraio 2022) Conferenza stampa anche per Sabrina Ferilli, la finale di Sanremo 2022 è la sua serata. E’ attesissima e dopo le splendide colleghe che l’hanno preceduta a lei tocca dare almeno lo stesso contributo al festival e già in conferenza stampa la Ferilli ha tirato fuori se stessa. Lo spettacolo è già iniziato, del tutto a suo agio l’attrice ha raccontato come ha vissuto la chiamata a Sanremo. Un racconto condito dalle sue immancabili parolacce, che immaginiamo questa sera eviterà, ma Sabrina Ferilli è così verace che potrebbe anche proseguire sulla stessa linea. “Non ho mai sofferto di niente e durante le festività…” confida che ha iniziato ad avere dei dolori forti al collo, ammette che credeva di essere “un fenomeno” e di non potere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) Conferenza stampa anche per, la finale diè la sua serata. E’ attesissima e dopo le splendide colleghe che l’preceduta a lei tocca dare almeno lo stesso contributo al festival e già in conferenza stampa laha tirato fuori se stessa. Lo spettacolo è già iniziato, del tutto a suo agio l’attrice ha raccontato come ha vissuto la chiamata a. Un racconto condito dalle sue immancabili parolacce, che immaginiamo questa sera eviterà, maè così verace che potrebbe anche proseguire sulla stessa linea. “Non ho mai sofferto di niente e durante le festività…” confida che ha iniziato ad avere dei dolori forti al collo, ammette che credeva di essere “un fenomeno” e di non potere ...

Advertising

trash_italiano : OGGI QUI SOLO PER SABRINA FERILLI #Sanremo2022 - trash_italiano : Ok “Fantasanremo” e “Papalina”, ma volete mettere far dire a Sabrina Ferilli “svegliati amore mio” davanti ad Amadeus? #Sanremo2022 - IlContiAndrea : È Sabrina Ferilli show ?????? #Sanremo2022 - darveyfeels_ : RT @aleferaz: 'ma poi amadeus a te te va de fermatte? hai detto che te fermi? no, a parte che l'aveva detto anche mattarella e poi...' QUA… - F4ngirladdicte1 : RT @aleferaz: vi prego stasera mettete un microfono e una telecamera fissi su sabrina ferilli che vogliamo il commento in diretta di tutto… -