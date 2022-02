“Quella rosa”. Arisa a Sanremo con un solo fiore in mano, il significato nascosto di questo gesto (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella penultima serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover, Aka7even ha deciso di portare al suo fianco sul palco dell’Ariston la cantante Arisa. I due hanno emozionato il pubblico in sala e da casa grazie all’interpretazione del brano musicale ‘Cambiare’ del compianto Alex Baroni. Oltre all’aspetto musicale, i telespettatori si sono accorti di un dettaglio particolare durante la loro performance. Nelle mani dell’ex insegnante di ‘Amici’ c’era una rosa rossa e dietro questo gesto c’è un significato preciso. Intanto, prima di riferirvi tutto sul fiore utilizzato da Arisa, sta facendo discutere la vicenda legata a Gianni Morandi. In tanti hanno notato che proprio la presenza del compagno di Morandi abbia influito sul verdetto finale. Infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella penultima serata di2022, dedicata alle cover, Aka7even ha deciso di portare al suo fianco sul palco dell’Ariston la cantante. I due hanno emozionato il pubblico in sala e da casa grazie all’interpretazione del brano musicale ‘Cambiare’ del compianto Alex Baroni. Oltre all’aspetto musicale, i telespettatori si sono accorti di un dettaglio particolare durante la loro performance. Nelle mani dell’ex insegnante di ‘Amici’ c’era unarossa e dietroc’è unpreciso. Intanto, prima di riferirvi tutto sulutilizzato da, sta facendo discutere la vicenda legata a Gianni Morandi. In tanti hanno notato che proprio la presenza del compagno di Morandi abbia influito sul verdetto finale. Infatti ...

