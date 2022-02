Pera rilancia Assemblea costituente | da Fi sì di Baldelli

Leggi su italiasera

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si torna a parlare di riforme dopo il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del giuramento e se il Pd propone alle forze politiche una sessione parlamentare per approfondire le indicazioni del Capo dello Stato, l’ex presidente del Senato, Marcello, ritiene che la strada migliore da seguire sia quella di un’. “Mi tocca insistere -spiega in un’intervista a ‘Il Foglio’- e continuare a fare il ‘Pierino’. Siccome il Parlamento la riforma della Costituzione non la fa, occorre un’fuori dal Parlamento. Cari bei giovani trenta-quarantenni, avete voglia di impegnarvi e di prendere in mano il vostro futuro? E voi, cari partiti che non ve la passate tanto bene, avete voglia di elevare la discussione politica al ...