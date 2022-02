Pechino 2022 | curling straripante di vittorie | gli azzurri vincono anche con l’Australia

(Di sabato 5 febbraio 2022)– Un inizio assolutamente scoppiettante per ilazzurro. Dopo leavute nell’esordio olimpico, la coppia azzurra formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha vinto ancora. Lo ha fatto sulcentrando il quinto successo di fila alle Olimpiadi Invernali con il punteggio di 7 a 3. il sogno delle semifinali è sempre più vicino. Alle 13,05 (ora italiana) la sfida con la Gran Bretagna. (foto@Fisg/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

