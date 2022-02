LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 5 febbraio in DIRETTA: avvio tirato nel curling (Di sabato 5 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 5 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 1, ma in Cina si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno i primi sei titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, slittino, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, speed skating, short track e biathlon. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 5 febbraio in tempo reale, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMAINVERNALI 5Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 1, ma in Cina si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno i primi sei titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di, slittino, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, speed skating, short track e biathlon. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 5in tempo reale, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Australia curling misto Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Costantini-Mosaner a caccia della quinta vittoria… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite le gare di @ItaliaTeam_it, @fisg_it e @Fisiofficial nel nostro live! Gli… - infoitsport : Italia-Australia LIVE, curling doppio misto, Olimpiadi Pechino 2022: segui Constantini-Mosaner con risultato in dir… - infoitsport : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Quarta giornata di gare ai Giochi olimpici di Pechino, do… -