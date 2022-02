Le Donatella | Giulia e Silvia da infarto | curve in vista | l’abbraccio che spiazza i fan – FOTO

(Di sabato 5 febbraio 2022) Le, questo il nome d’arte che hanno scelto per il loro duo canoro, e non solo, le sorelleProvvedi.sono molto più che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Manuel Bortuzzo, Christian Selassié, le Donatella e Samy Youssef! Giulia Sal… - melizzi_giulia : RT @puremadnss: Ho scoperto da rai uno che Donatella Rettore si era presentata da sola e poi Ama le ha detto tipo “Guarda che c’è sta ragaz… - Giulia_038 : RT @dontalkoutloud1: quest'anno a nessuno frega della gara Achille vuole solo litigare col vescovo Gianni gioca al fantasanremo Michele dev… - giulia_tera : RT @jupitears: Donatella Rettore è la badante che rolla le canne a Ornella Vanoni - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Manuel Bortuzzo, Christian Selassié, le Donatella e Samy Youssef! Giulia Salemi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Giulia

Mediaset Play

...hanno condiviso alcune fotografie disarmanti sul loro profilo: le due sorelle si spogliano sempre di più e mostrano le loro forme strepitose. Sono passati tantissimi anni da quando...Stefano De Lellis e Philosophy di Lorenzo Serafini vestono il grintoso duo formato da...N1 con gioielli Rue des Mille (lo stesso brand della tanto chiacchierata collanina con scritto ""...Come darle torto? Di rosa cangiante vestito ha conquistato il palco che fa paura anche ai miti come Gianni Morandi, Massimo Ranieri o Donatella Rettore. Anche Sangiovanni ha però tenuto sempre con sè ...Ora le carte sono svelate: hanno cantato tutti i 25 big in gara al Festival di Sanremo 2022. Ed è quindi il momento di dare i voti. Dopo le pagelle della prima serata, ecco quelle della seconda. Ironi ...