La travagliata storia musicale (e d'amore) di Ike e Tina Turner

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ike &– ‘What You See Is What You Get: Live at Carnegie Hall‘, 1971 È una calda notte dell’estate 1957, nel fumoso e affollato Manhattan Club a East St. Louis, Missouri. In cartellone il gruppo di Ike, i Kings of Rhythm. Il mix di blues e r’n’b che suonano da ormai tre lustri li ha trasformati in una leggenda locale. In platea ci sono Anna Mae Bullock e la sorella maggiore Alline, barista del locale e fidanzata col batterista del gruppo. Sono ormai diverse sere che Anna Mae si mette in prima fila e si mangia con gli occhi il capobanda, «quasi mi mandava in trance vederlo suonare». Si è già proposta per cantare qualcosa, ma lui non ha mai dato il permesso di salire a quello scricciolo di 17enne, magra e coi capelli corti e ricci. È l’intervallo, e quando Eugene Washington esce da dietro la batteria e passa per ...