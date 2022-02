Inter-Milan | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di sabato 5 febbraio 2022) Un derby decisivo in chiave scudetto. La sfida tra, in programma sabato 5 febbraio alle 18 a San Siro e valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A, metterà in palio una posta ben maggiore ai tre punti. Le due...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Mattjatxt : @valerioslt Ha riconciliato milan e Inter il giorno del derby, fenomeno - GatotArief96 : RT @MyGreatest11: Fantasy Derby della Madonnina AC Milan 03/04 vs Inter 09/10 Score? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Un derby della Madonna: prima contro seconda.in Italia è il massimo. O meglio: l'autentico top sarebbe la grande sfida con 80 mila spettatori, il tradizionale pienone. Il quadro generale è cambiato, eppure il gran completo negli ...sono in fila per raggiungere l'obiettivo sul calciomercato. Rottura con il big e addio pronto in vista di giugnoInter e, luci a San Siro. Tutto è pronto per una sfida che quest'...La 24ª giornata del campionato di Serie A si aprirà sabato 5 febbraio con Roma-Genoa e prevede diverse partite interessanti come Inter-Milan, Fiorentina-Lazio e Juventus-Verona. Come al solito, tanti ...L'anno scorso il derby fu un momento di svolta nel campionato, e potrebbe esserlo di nuovo: questa volta di mezzo c'è anche il Napoli Il 21 febbraio 2021 l’Inter vinse 3-0 il derby di ritorno contro ...