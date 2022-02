Inter | Milan o Napoli | chi è la favorita scudetto? Un ex Campione del Mondo si espone

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’ex giocatore di, edelcon l’Italia nell’82, Fulvio Collovati, ha rilasciato un’vista alla redazione de Il Mattino, facendo il punto della situazione in casa, in vista del match contro il Venezia, e tracciando una sua previsione sulla lotta. “Attenzione al Venezia” “Ildeve sperare in un pareggio nel derby (ndr) ma è chiaro che penserà solo al Venezia”, spiega Collovati nel corso della suavista, “I lagunari sono una squadra che gioca un buon calcio: gli azzurri per poter lottare per lonon potranno più ripetere passi falsi come quelli con l’Empoli e lo Spezia”. FOTO: Getty – ...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Pirata1899 : Sconcerti: Un pronostico sincero esclude il pareggio, non servirebbe a nessuno. Le partite poi vanno dove possono.… - Lucanturino24 : Il Derby in ottica Juve: - Vittoria inter: Si riapre ancora di più la lotta Champions, con un solo scontro diretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

L'per ipotecare lo scudetto, ilper restare in scia Sarà il 230esimo incontro ufficiale tra, un numero che rende in tutta evidenza la grandezza di una partita che non è un appuntamento qualunque, ma è rivalità, tradizione, sfida eterna per la supremazia cittadina. Il confronto ...Commenta per primo Il doppio ex Francesco Coco sul derby: 'Conta la testa. Barella il bingo dei nerazzurri, Theo Hernandez …'.Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Dopo la sosta nazionali, il Milan tornerà in campo questa sera alle 18:00 nell'importantissimo e decisivo derby in casa dell'Inter; i rossoneri ci arrivano ...Sport - Probabili formazioni Inter Milan: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per il derby, che si gioca nella 24giornata di Serie A. Dubbi per Pioli, certezze per .... Così ...