Inflazione: paghiamo il conto di Draghi alla Bce (Di sabato 5 febbraio 2022) In economia e soprattutto in finanza, la discesa agli inferi, dipende sempre da chi ci accompagna. Se a farci precipitare è nell’ordine l’Europa, la Banca centrale europea e Mario Draghi, ci convinceranno che all’inferno non si sta poi così male. La prova è il cosiddetto spread. Anche se oggi è sostituito dall’incubo del booster (la terza dose che avrebbe dovuto salvarci dai contagi), lo spread esiste oggi come esisteva nel 2011, quando rappresentava il termometro della crisi. Vi ricorderete che lo spread non è altro che il differenziale tra i tassi di interesse che pagano i titoli di Stato italiani a dieci anni e i loro simili tedeschi. Nel 2011 era salito fino a quota 500 e fu la fine del governo Berlusconi. Poi si disse che Monti lo aveva domato. Falso. A domarlo fu l’allora governatore della Bce, Mario Draghi, che iniziò ad abbassare i tassi e ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 5 febbraio 2022) In economia e soprattutto in finanza, la discesa agli inferi, dipende sempre da chi ci accompagna. Se a farci precipitare è nell’ordine l’Europa, la Banca centrale europea e Mario, ci convinceranno che all’inferno non si sta poi così male. La prova è il cosiddetto spread. Anche se oggi è sostituito dall’incubo del booster (la terza dose che avrebbe dovuto salvarci dai contagi), lo spread esiste oggi come esisteva nel 2011, quando rappresentava il termometro della crisi. Vi ricorderete che lo spread non è altro che il differenziale tra i tassi di interesse che pagano i titoli di Stato italiani a dieci anni e i loro simili tedeschi. Nel 2011 era salito fino a quota 500 e fu la fine del governo Berlusconi. Poi si disse che Monti lo aveva domato. Falso. A domarlo fu l’allora governatore della Bce, Mario, che iniziò ad abbassare i tassi e ...

Advertising

itsbendyblue : RT @Daniela_8277: @BaldinoVittoria @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Di certo non è un fallimento per voi che avete il culo al caldo per un altr… - Daniela_8277 : @BaldinoVittoria @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Di certo non è un fallimento per voi che avete il culo al caldo per u… -