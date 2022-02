Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 7 all’11 febbraio: Vittorio aiuterà Sandro con Tina (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le avventure de Il Paradiso delle Signore. La serie di Rai1, giunta alla sesta stagione, continua ad intrattenere gli spettatori grazie ai continui colpi di scena. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55, è tra i programmi più apprezzati del pubblico. Ecco dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, trasmessi dal 7 all’11 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le avventure de Il. La serie di Rai1, giunta alla sesta stagione, continua ad intrattenere gli spettatori grazie ai continui colpi di scena. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55, è tra i programmi più apprezzati del pubblico. Ecco dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, trasmessi dal 7… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

PianiMino : Destinazione Paradiso, Falco a Metà, La mia storia tra le dita. Tutti capolavrlori. Ma vogliamo parlare di “Che ne… - _nowbelieveinme : A me sinceramente non frega più nulla delle classifiche, tanto ci sarà sempre qualcosa di sbagliato in esse, a me i… - MondoTV241 : Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 7 all' 11 febbraio 2022 #il paradiso delle signore - NerazzurraLa : RT @roserra757: Ci siamo ! Ce l'abbiamo fatta al terzo tentativo ! Tra poco meno di 20 minuti saremo con @JacopoIslandWay in diretta dal pa… - il_Timone : Gli obiettivi mancati e spesso ideologici delle agende globali, sono una tentazione. Sveliamo numeri e utopie alla… -