Highlights argento Lollobrigida | 3000m pattinaggio velocità Pechino 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Glidella medaglia d’di Francescanei 3000 metri didiai Giochi Olimpici invernali di. La romana parte forte e taglia il traguardo in 3’58?06, alle spalle della sola Irene Schouten. L’olandese è imprendibile con il tempo di 3’56?93 (record dei campionati), bronzo per la canadese Isabelle Weidemann (3’58?64).regala così la prima medaglia all’Italia in queste Olimpiadi. Di seguito, glidella prova dell’azzurra nei 3000 metri femminili. IL RACCONTO DELLA PARTITA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI ...