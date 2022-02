(Di sabato 5 febbraio 2022) Il progetto die Confindustria Emilia Area Centro per insegnanti delle scuolerie di tutta Italia Sonolealladi “for”, percorso di formazione continua, gratuito, ideato dae Confindustria Emilia Area Centro,destinato ai docentiscuolaria di I e II grado. Il progetto ha L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Fondazione Golinelli: aperte le candidature per la seconda edizione della “Masterclass for STEAM” -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Golinelli

... dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) e dal Sistema Museale di Ateneo (SMA) dell'Università di Bologna, in collaborazione con la. Eventi ...... dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) e dal Sistema Museale di Ateneo (SMA) dell'Università di Bologna, in collaborazione con la. Eventi ...Organizzato dall’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) e dal Sistema Museale di Ateneo (SMA) dell’Università di Bologna, in ...Mercoledì 16 febbraio, dalle 16 alle 18, si svolgerà un webinar online a cura dell’Unione Bolognese Naturalisti, mentre giovedì 24 febbraio l'incontro a cura di Fondazione Golinelli dedicato alle ...