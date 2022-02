È partito da Jesi il Gkn tour | «Alleanza operai-studenti»

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per l’Insorgiamoche li porterà ad incontrare gliin lotta di mezza Italia, i lavoratori del Collettivo di fabbrica dell’ormai ex Gkn (ora Qf Spa) sono andati a, davanti ai cancelli della Caterpillar, dove sono in 270 a vivere sotto l’incudine di una procedura di licenziamento collettivo che scatterà il 23 febbraio, a meno che dal nulla non si palesi un compratore per l’intero stabilimento. L’OBIETTIVO DEL COLLETTIVO è lanciare l’iniziativa del 26 marzo a Firenze, quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.