Drusilla Foer non rappresenta una comunità ma la sua “unicità” | non c’è messaggio più politico di questo

E ancora un'ultima cosa su Drusilla Foer. In tanti siamo impazziti per lei, ma no, non siamo tutti impazziti. Nessuno ha mai lontanamente pensato che sia una persona trans, né Drusilla ha mai preteso di ergersi a simbolo di qualcosa o qualcuno, se non di se stessa. Non ha mai parlato a nome di una comunità ma della sua "unicità". Non ha mai creduto di poter in alcun modo incarnare le problematiche e le serissime rivendicazioni della comunità Lgbtq. Ma, se la presenza di un uomo travestito da donna davanti a 15 milioni di persone può servire – come serve – ad abbattere tabù e stereotipi di un'assurda mascolinità anni '50 e a mandare in cortocircuito i pillon e gli adinolfi, sia benedetta Drusilla Foer. Personaggio vero, finto? Reale, costruito? Non ha ...

