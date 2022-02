Diretta Inter-Milan 1-0. Derby all'intervallo, decide al momento il guizzo di Perisic (Di sabato 5 febbraio 2022) È il giorno del Derby di Milano. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadina Inter-Milan che torna a valere lo scudetto: i nerazzurri cercano il successo che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 febbraio 2022) È il giorno deldio. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadinache torna a valere lo scudetto: i nerazzurri cercano il successo che...

Advertising

Inter : #DerbyMilano -1: in diretta da Appiano Gentile le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch in vista del #DerbyMilano ??? Seguici ?? - Inter : ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della… - GiuliaGiroldini : RT @calciomercatoit: ??IL POST PARTITA SU TWITCH SEGUILO CON NOI ???Conduce @MarcoGiordano6 ???Con @Mario_Petillo e @GiuliaGiroldini ?Osp… - Mario_Petillo : RT @calciomercatoit: ??IL POST PARTITA SU TWITCH SEGUILO CON NOI ???Conduce @MarcoGiordano6 ???Con @Mario_Petillo e @GiuliaGiroldini ?Osp… -