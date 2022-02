Di Maio lascia il Comitato di garanzia M5s: «Ascoltare e non reprimere» Grillo: «Si passi da ardore giovanile a maturità» (Di sabato 5 febbraio 2022) Luigi Di Maio scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle e si dimette dal Comitato di garanzia. Una lettera, visionata dall'Adnkronos, in cui si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 febbraio 2022) Luigi Discrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppedel Movimento 5 Stelle e si dimette daldi. Una lettera, visionata dall'Adnkronos, in cui si...

Advertising

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Agenzia_Ansa : Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva con una lettera a Giu… - ilriformista : La faida nei 5 Stelle tra #DiMaio e #Conte vede il primo dimettersi dal Comitato di garanzia, rivendicando la sua a… - luciavitaglian1 : RT @ErmannoKilgore: Se vuol dire cosa non va cosa che è pienamente legittimo, lasci il Ministero degli Esteri in quota #M5S e poi dice tutt… - massimo_avv : RT @SaracomemeSara: Roma, 5 feb – Luigi Di Maio lascia il comitato di garanzia del M5s, ora è ufficiale, come riportato anche da Tgcom24. -