Derby Inter-Milan, Brahim Diaz: “Lotteremo per lo scudetto, che partita!” (Di sabato 5 febbraio 2022) Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del Derby Inter-Milan, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022), giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine del, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - CB_Ignoranza : La signora Giancarla era già pronta a prendere quattro tram e stare lì fuori da San Siro per seguire il Derby con l… - ambro1897 : RT @gippu1: L'ultimo numero 9 del Milan a fare doppietta in un derby di campionato era stato Gianni Comandini (Inter-Milan 0-6, 11 maggio 2… - PietroDalmazzo : RT @flavlesswift: ricordate quando gli interisti dicevano che finalmente Calhanoglu all’inter avrebbe provato l’ebrezza di vincere un derby? -