Curling, quando si gioca la semifinale dell'Italia? Data, orario, programma: Constantini e Mosaner si giocano una medaglia (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano ancora tre turni prima della fine del round Robin, ma l'Italia ha già la certezza della semifinale nel doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Quello di Stefania Constantini e Amos Mosaner è stato fin qui un percorso storico, emozionante, che sta facendo sognare in grande tutti gli italiani. L'avversario del penultimo atto di questo torneo è ancora sconosciuto. Tutto dipenderà infatti dalle prossime sfide, che decreteranno definitivamente le quattro migliori coppie. Quello che si sa già, però, è il giorno e l'orario: l'Italia si giocherà un posto per la finale lunedì 7 febbraio alle ore 13.05 italiane (le 20.05 a Pechino), vietato mancare.

