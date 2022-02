“Chiudi gli occhi”. Amadeus cade in trappola: Sanremo, un colpo bassissimo sul palco | Guarda (Di domenica 6 febbraio 2022) Il clima è così disteso all'interno del cast di Sanremo 2022 che Amadeus si presta a tutte le gag dei cantanti in gara, anche quelle più inattese. Nel corso della finalissima della 72ª edizione del Festival, Sangiovanni - che tra l'altro è in lizza per la vittoria, partendo dal quinto posto in classifica generale - ha organizzato uno scherzo mica male al “nerazzurro” Amadeus. Essendo tifoso del Milan, e quindi euforico per il derby ribaltato dai rossoneri in soli 180 secondi con una doppietta di Giroud, il talentuoso e giovanissimo cantante non ha resistito dal preparare una “trappola” per il conduttore di Sanremo. “Chiudi gli occhi”, ha chiesto gentilmente Sangiovanni: Amadeus ha eseguito e quando li ha riaperti si è trovato attorno al collo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Il clima è così disteso all'interno del cast di2022 chesi presta a tutte le gag dei cantanti in gara, anche quelle più inattese. Nel corso della finalissima della 72ª edizione del Festival, Sangiovanni - che tra l'altro è in lizza per la vittoria, partendo dal quinto posto in classifica generale - ha organizzato uno scherzo mica male al “nerazzurro”. Essendo tifoso del Milan, e quindi euforico per il derby ribaltato dai rossoneri in soli 180 secondi con una doppietta di Giroud, il talentuoso e giovanissimo cantante non ha resistito dal preparare una “” per il conduttore di. “gli”, ha chiesto gentilmente Sangiovanni:ha eseguito e quando li ha riaperti si è trovato attorno al collo ...

