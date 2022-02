Caserta | “Contento della prestazione | potevamo vincere tranquillamente”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabioal terminegara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Parma. L’allenatore calabrese ha commentato ladei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Giuseppe Iachini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnicoStrega. Approccio – Siamo partiti molto bene,fare gol in più di una circostanza. Se fai gol magari le partite poi cambiamo. La squadra ha fatto tutto quello che poteva fare, siamo venuti meno dal punto di vista fisico negli ultimi venti minuti ma era normale. Quando troviamo una squadra che si difende e riparte facciamo fatica a trovare gli spazi giusti. Sonoper la, peccato perché ...

Poco dopo la conclusione della seduta d'allenamento, il tecnicoha parlato così in vista ... RINNOVI - 'Sonoperché Tello, Pastina e Letizia meritano. Hanno voglia di lavorare e di ...Farias convocato: "Sta bene " ha detto" sta meglio, non ha i 90 minuti ma se ci sarà ... Sonoper i giocatori che hanno rinnovato". Messaggio ai tifosi: "Non dobbiamo parlare, ma dare ...CASERTA (l.v.r.) – Lo avevamo citato un paio di giorni fa ... I tifosi della Casertana sembrano contenti e interessati in maniera vivace all’idea che la squadra si possa dotare di un nuovo impianto e ...Non può sicuramente essere contento mister Caserta, allenatore del Benevento, dopo la sconfitta dei suoi ragazzi sul campo dell'Alessandria ...