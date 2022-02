Calciomercato, Inter Beffata Dall'ex Conte: Un Gioiello Va Al Tottenham (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il mercato estivo si presenta molto Interessante, con diversi big che potrebbero fare mosse importanti per rafforzarsi. L'Inter dovrà stare molto attenta a non far scappare i propri gioielli, ma allo stesso tempo dovrà fare attenzione alle squadre più forti. Non sarà facile mantenere la rosa al vertice, ma l'Inter è pronta a dare battaglia. "Il mercato invernale si è concluso da pochi giorni, ma le squadre europee continuano a pensare a come rinforzare la rosa per l'estate. Occhi puntati all'estero, dove diversi big potrebbero presto attaccare i gioielli della nostra Serie A. Ci pensa l'Inter i prossimi colpi per migliorare la rosa, ma allo stesso tempo cercheranno di armare i loro pezzi preziosi dagli assalti dei big, infatti alcune squadre hanno già preso di mira diversi gioielli, e non sono da ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il mercato estivo si presenta moltoessante, con diversi big che potrebbero fare mosse importanti per rafforzarsi. L'dovrà stare molto attenta a non far scappare i propri gioielli, ma allo stesso tempo dovrà fare attenzione alle squadre più forti. Non sarà facile mantenere la rosa al vertice, ma l'è pronta a dare battaglia. "Il mercato invernale si è concluso da pochi giorni, ma le squadre europee continuano a pensare a come rinforzare la rosa per l'estate. Occhi puntati all'estero, dove diversi big potrebbero presto attaccare i gioielli della nostra Serie A. Ci pensa l'i prossimi colpi per migliorare la rosa, ma allo stesso tempo cercheranno di armare i loro pezzi preziosi dagli assalti dei big, infatti alcune squadre hanno già preso di mira diversi gioielli, e non sono da ...

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - vivperelmilan : RT @cmdotcom: Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve https://t.co… - CicognaCMercato : ???? #Inter e #Sassuolo continuano a dialogare per #Frattesi. ?? La valutazione fatta dagli emiliani è di 25 mln. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, Floccari: 'Perso Lukaku, Inzaghi ha capito subito una cosa e infatti ha chiesto...' Commenta per primo Intervistato da Sport Week, l'ex attaccante, Sergio Floccari, elogia i meriti dell'Inter. 'Gioca sempre nella metà campo avversaria, domina attaccando con tutti gli uomini. Bastoni è il simbolo di questa trasformazione rispetto al passato. Inzaghi ha dimostrato di sapersi adattare ...

Milan, tutti temono Leao: ma non ha ancora fatto il salto di qualità Commenta per primo Senza Ibrahimovic tocca a lui. Quella contro l'Inter è un partita fondamentale per il Milan, che in caso di sconfitta sarebbe tagliato fuori dalla lotta scudetto, lo è altrettanto per Rafa Leao, che in assenza dello svedese dovrà indossare la tuta ...

Inter-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com Nesta: "Inter e Milan alla pari. I rossoneri hanno giocatori dinamici su cui possono contare in pochi in A" L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del derby, soffermandosi pure sugli equilibri della A: "Inzaghi ha portato leggerezza e libertà, rispetto a ...

Roma-Genoa LIVE In attesa della sfida all'Inter - martedì il quarto di finale contro l'Inter - Mourinho va a caccia di tre punti importanti nella lotta per entrare in Europa. Sergio Oliveira e Maitland-Niles sono le ...

