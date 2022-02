Biathlon, Wierer: “Questa neve non aiuta”. Hofer: “Ho fatto fatica anche al tiro” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Avevo le gambe abbastanza fredde e mi sembrava di non andare avanti, la neve non aiuta perché è davvero lenta”. A dirlo è Dorothea Wierer al termine della staffetta mista che ha aperto il programma del Biathlon alla Olimpiadi di Pechino 2022 dove l’Italia ha chiuso al nono posto. “Sono contenta che ho evitato la penalità in piedi -ha proseguito l’azzurra ai microfoni di Raisport – ci ho messo un po’ ma era importante chiudere con i colpi di riserva. Il tiro comunque è stato abbastanza buono”. Condizioni difficili anche per Thomas Bormolini: “La gara è partita bene con la sessione a terra – ha detto – il vento era veramente difficile e nel tiro in piedi ho fatto un errore di troppo. E’ un peccato ma ho dato veramente il massimo”. Tanta ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “Avevo le gambe abbastanza fredde e mi sembrava di non andare avanti, lanonperché è davvero lenta”. A dirlo è Dorotheaal termine della staffetta mista che ha aperto il programma delalla Olimpiadi di Pechino 2022 dove l’Italia ha chiuso al nono posto. “Sono contenta che ho evitato la penalità in piedi -ha proseguito l’azzurra ai microfoni di Raisport – ci ho messo un po’ ma era importante chiudere con i colpi di riserva. Ilcomunque è stato abbastanza buono”. Condizioni difficiliper Thomas Bormolini: “La gara è partita bene con la sessione a terra – ha detto – il vento era veramente difficile e nelin piedi houn errore di troppo. E’ un peccato ma ho dato veramente il massimo”. Tanta ...

Advertising

Eurosport_IT : Vittozzi, Wierer Bormolini e Hofer in pista per la staffetta mista: FORZA AZZURRI! ?????? ?? Segui la gara LIVE su… - sportface2016 : Le parole degli azzurri dopo la staffetta mista di #biatlon , #Wierer: 'Questa neve non aiuta' #Beijing2022 - messveneto : Olimpiadi invernali: Vittozzi va, gli altri no: la staffetta del Biathlon affonda: La sappadina quasi perfetta in a… - CarloMarziali : Prime due frazioni da sogno, con una SUPER #Vittozzi e una buona #Wierer. Peccato per #Bormolini; in ogni caso, co… - AlessioCotoloni : Dai ragazzi non discutete?? semplicemente nel Biathlon maschile c'è un abisso tra l'Italia e le nazioni top. Lisa Vi… -