Bagno a Ripoli: donna morì nel crollo della villetta. Condannati i proprietari (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono stati Condannati dal Tribunale di Firenze i due imputati - rispettivamente legale rappresentante e amministratore di fatto della Vallesorgente sas, società proprietaria della villetta. - al processo di primo grado per il crollo della villetta di Bagno a Ripoli del 17 novembre 2016, in cui morì Valentina Auciello e rimasero feriti il marito e le due figlie, due bambine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono statidal Tribunale di Firenze i due imputati - rispettivamente legale rappresentante e amministratore di fattoVallesorgente sas, società. - al processo di primo grado per ildidel 17 novembre 2016, in cuiValentina Auciello e rimasero feriti il marito e le due figlie, due bambine L'articolo proviene da Firenze Post.

