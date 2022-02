Alcuni episodi di Joe Rogan sono stati rimossi da Spotify (ma non quelli contestati) (Di sabato 5 febbraio 2022) Spotify si sta muovendo contro Joe Rogan? Leggendo il numero di puntate del controverso podcast cancellate della piattaforma, la risposta sembra essere positiva. Andando, però, ad analizzare quali episodi sono stati rimossi la risposta va nella direzione opposta. Nelle ultime ore, infatti, Alcuni podcast dello show del comico americano risultano spariti dalla libreria dell’applicazione. Si tratta, però, di puntate molto vecchi e che non hanno nulla a che vedere con le polemiche più recenti. LEGGI ANCHE > Spotify trema perché il contratto degli Obama sta scadendo nel bel mezzo della tempesta Joe Rogan Rispetto al totale delle puntate registrate e caricate sulla piattaforma, i 70 episodi del “The Joe ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 5 febbraio 2022)si sta muovendo contro Joe? Leggendo il numero di puntate del controverso podcast cancellate della piattaforma, la risposta sembra essere positiva. Andando, però, ad analizzare qualila risposta va nella direzione opposta. Nelle ultime ore, infatti,podcast dello show del comico americano risultano spariti dalla libreria dell’applicazione. Si tratta, però, di puntate molto vecchi e che non hanno nulla a che vedere con le polemiche più recenti. LEGGI ANCHE >trema perché il contratto degli Obama sta scadendo nel bel mezzo della tempesta JoeRispetto al totale delle puntate registrate e caricate sulla piattaforma, i 70del “The Joe ...

