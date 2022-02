“Zero emissioni di CO2 entro il 2050”: Orio firma l’accordo (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è anche Orio al Serio tra i firmatari della Toulouse Declaration, stilata nel corso dell’Aviation Summit europeo, alla quale hanno aderito molti aeroporti europei con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. A livello comunitario, la Dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente. Per l’Italia, la Dichiarazione è stata sostenuta da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, e tra le società associate da: Aeroporto di Bologna, GESAC (aeroporti di Napoli e Salerno), GESAP (aeroporto di Palermo), SACBO (aeroporto di Bergamo), SAGAT (aeroporto di Torino) e SEA (aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI Europe ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è ancheal Serio tra itari della Toulouse Declaration, stilata nel corso dell’Aviation Summit europeo, alla quale hanno aderito molti aeroporti europei con l’obiettivo di azzerare lenette di CO2il. A livello comunitario, la Dichiarazione è statata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente. Per l’Italia, la Dichiarazione è stata sostenuta da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, e tra le società associate da: Aeroporto di Bologna, GESAC (aeroporti di Napoli e Salerno), GESAP (aeroporto di Palermo), SACBO (aeroporto di Bergamo), SAGAT (aeroporto di Torino) e SEA (aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI Europe ha ...

Advertising

Volkswagen_IT : Carico ed elettrizzato, @Totti è pronto per diventare ambassador di una nuova era della mobilità ad emissioni zero… - AGR_web : Aeroporto di Fiumicino, obiettivo: emissioni zero Oggi, con la 'Dichiarazione di Tolosa', si apre un nuovo capitolo… - Linkiesta : L’ambizioso piano di @intesasanpaolo per il 2025, tra emissioni zero e social lending - albtali : Sea firma la Dichiarazione di Tolosa: obiettivo zero emissioni - lasvoltait : Gli aeroporti d’Europa viaggiano verso emissioni zero -

Ultime Notizie dalla rete : Zero emissioni Sea firma la Dichiarazione di Tolosa: obiettivo zero emissioni ... quasi 200 scali europei sono certificati nell'ambito del programma "Airport Carbon Accreditation", circa 400 a livello mondiale e il lavoro per raggiungere "Zero emissioni di carbonio" entro il 2050,...

Dichiarazione di Tolosa: Assaeroporti sostiene accordo su iniziativa di ACI Europe Nuovo fondamentale step verso gli obiettivi di decarbonizzazione che rafforza l'impegno degli operatori del trasporto aereo per un futuro a emissioni zero : firmata oggi la Toulouse Declaration - nel corso dell'Aviation Summit europeo che si è concluso a Tolosa, nell'ambito della Presidenza francese del Consiglio UE - alla quale hanno ...

La differenza, fondamentale, fra emissioni zero ed emissioni nette zero La Repubblica Aeroporto di Fiumicino, obiettivo: emissioni zero (AGR) Oggi, con la Dichiarazione di Tolosa, si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l'industria, i sindacati e gli altri sta ...

Intesa Sanpaolo: il nuovo Piano Industriale 2025 mette al centro Protection e Wealth Management ma anche a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, entro il 2030 per le proprie ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti e per l’asset management e l’attività assicurativa, e ...

... quasi 200 scali europei sono certificati nell'ambito del programma "Airport Carbon Accreditation", circa 400 a livello mondiale e il lavoro per raggiungere "di carbonio" entro il 2050,...Nuovo fondamentale step verso gli obiettivi di decarbonizzazione che rafforza l'impegno degli operatori del trasporto aereo per un futuro a: firmata oggi la Toulouse Declaration - nel corso dell'Aviation Summit europeo che si è concluso a Tolosa, nell'ambito della Presidenza francese del Consiglio UE - alla quale hanno ...(AGR) Oggi, con la Dichiarazione di Tolosa, si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l'industria, i sindacati e gli altri sta ...ma anche a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, entro il 2030 per le proprie ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti e per l’asset management e l’attività assicurativa, e ...