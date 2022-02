Tragedia in Calabria, Morta la piccola Ginevra a due anni di Covid. I genitori non l’hanno più vista neanche al funerale (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Mesoraca, comune in provincia di Crotone in Calabria, tutti si sono stretti alla famiglia della piccola Ginevra in occasione dei funerali della bimba calabrese di 2 anni Morta di Covid in ospedale a Roma. La corsa nella capitale non è basta a salvare questo piccolo angelo volato in cielo troppo presto. I genitori, positivi anche loro, non hanno potuto salutare in chiesa la figlioletta. Ginevra Sorressa è Morta a solo due anni a causa di un’infezione da Covid-19 che non le ha dato scampo. L’ultimo addio nel suo paese in Calabria è doloroso e straziante, con la zia che cade a terra: troppo il dolore per la perdita della loro piccola gioia. La bara bianca nel carro ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Mesoraca, comune in provincia di Crotone in, tutti si sono stretti alla famiglia dellain occasione dei funerali della bimba calabrese di 2diin ospedale a Roma. La corsa nella capitale non è basta a salvare questo piccolo angelo volato in cielo troppo presto. I, positivi anche loro, non hanno potuto salutare in chiesa la figlioletta.Sorressa èa solo duea causa di un’infezione da-19 che non le ha dato scampo. L’ultimo addio nel suo paese inè doloroso e straziante, con la zia che cade a terra: troppo il dolore per la perdita della lorogioia. La bara bianca nel carro ...

