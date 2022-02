Supernatural | tutto sul prequel con protagonisti John e Mary

Advertising

castielseyes_ : allora come si fa quando hai un esame ma vorresti solo guardare supernatural tutto il giorno? chiedo per un'amica - barneysgirl_ : comunque anche se probabilmente supernatural non doveva durare così tanto, resta una serie tv unica nel suo genere… - castielseyes_ : voglio passare tutto il pomeriggio guardando supernatural - twocreatures_ : dovrei studiare ma oggi guarderò supernatural tutto il giorno ignorando i miei sensi di colpa - favelling : in tutto questo ne ho cominciate due di serie: haikyu che vedo di giorno e supernatural che vedo di notte e nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Supernatural tutto

The Winchesters , la serie prequel di, ha ottenuto il via libera alla produzione di un pilot da parte di The CW. Al centro ...di come John ha incontrato Mary e come metterannoa ...... i protagonisti di. Il progetto viene descritto come "l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messoa rischio non solo per salvare il ...Ecco tutte le novità. La serie prequel s'intitolerà ... Jensen Ackles aveva parlato in questi termini del progetto:"Dopo che Supernatural ha concluso la quindicesima stagione sapevamo che ...The Winchesters, la serie prequel di Supernatural, ha ottenuto il via libera alla produzione ... e inedita storia d’amore di come John ha incontrato Mary e come metteranno tutto a rischio per salvare ...