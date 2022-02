(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Stazione spaziale internazionale (Iss) andrà in pensione nel 2031. Lo ha ufficializzato la Nasa, aggiornando il suo International space station Transition report del 2018.una carriera trentennale, l’avamposto umano oltre l’atmosfera tornerà sul nostro pianeta. Non sarà un rientro facile. La Iss, infatti, verrà fatta precipitare in modo controllato nel mezzo dell’oceano Pacifico, e si inabisserà nel cosiddetto “Nemo”, ilsul nostro pianeta più lontano da ogni terraferma che prende il nome dal celebre capitano del romanzo di Verne. E lì infatti, ventimila leghe sotto i mari, che si depositerà la Iss, in compagnia di altri veicoli spaziali tra cui, dal 2001, anche la sua omologa stazione spaziale russa Mir. Un esempio di collaborazione “L’Iss è un’esperienza unica anche rispetto alle condizioni di cooperazione ...

Advertising

formichenews : ??? Spazio ai privati, le orbite del futuro dopo la Iss. Il punto di Gaudenzi ?? L'articolo di @RavazzoloGaia ??… - statussquatter : @arjadne @patrickjachini @Fen_church @Giulia_B Ok ho iniziato a vedere il video pare complesso e penso che si rifer… - collecasati : @benzinazero @MarcoCantamessa lavatrici, lavastoviglie, frullatori: tutti usati meno del 5% del tempo anche i bagni… - Slavam1767 : RT @limesonline: ?????????????? E dopo? Spazio ai privati. Letteralmente???? - limesonline : ?????????????? E dopo? Spazio ai privati. Letteralmente???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio privati

Formiche.net

... ristabilendo le priorità e conciliando meglio vita privata e lavoro per darealle proprie ...con un prodotto la cui semplicità di utilizzo è già testata e apprezzata dai nostri clienti...... a costo zero per le casse del Comune, perché richieste aicome oneri a scomputo " ha ... L'abbattimento di un immobile privato che insisteva sull'area, ha permesso di recuperare loper ...Solo cinque anni fa, lo spazio era considerato di competenza esclusiva delle ... inizia a prodigarsi per incoraggiare i player privati più piccoli a prendere parte al mercato spaziale. La space ...Spazio a investimenti in metropolitane ... ma anche le opportunità esistenti per operare insieme al settore privato per mitigarne gli effetti sui sistemi ferroviari, idrici, stradali, portuali e ...