“Sono disgustata, mi dissocio!”: Clarissa Selassiè imbufalita, lo sfogo diventa virale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Clarissa Selassiè si erge in tutela della sorella: un’infuocata storia di Instagram circola in rete, il bersaglio è facilmente intuibile. Clarissa Selassiè (fonte youtube)Nelle ultime ore le telecamere del “Grande Fratello Vip” hanno immortalato un momento molto delicato: Lulù Selassiè ha accusato un vero e proprio crollo psicologico. Insicura riguardo al proprio aspetto fisico, e sconfortata dall’assenza del fidanzato Manuel, la Princess si è lasciata andare ad un pianto sconsolato. Le compagne di avventura hanno fatto il possibile per consolare la fatina di quest’edizione, ma la lunga permanenza nel reality sembra aver sfibrato Lulù, e la situazione sta diventando preoccupante. Anche i fan del programma si Sono espressi in merito: non fa eccezione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 4 febbraio 2022)si erge in tutela della sorella: un’infuocata storia di Instagram circola in rete, il bersaglio è facilmente intuibile.(fonte youtube)Nelle ultime ore le telecamere del “Grande Fratello Vip” hanno immortalato un momento molto delicato: Lulùha accusato un vero e proprio crollo psicologico. Insicura riguardo al proprio aspetto fisico, e sconfortata dall’assenza del fidanzato Manuel, la Princess si è lasciata andare ad un pianto sconsolato. Le compagne di avventura hanno fatto il possibile per consolare la fatina di quest’edizione, ma la lunga permanenza nel reality sembra aver sfibrato Lulù, e la situazione stando preoccupante. Anche i fan del programma siespressi in merito: non fa eccezione ...

Ile2S : @GiorgiaMeloni @nonelarena @La7tv @FratellidItalia @GilettiMassimo Grazie on.le Meloni . Ero talmente disgustata da… - h_in_tomlinson : @louisxocean in fine line? seriamente? sono disgustata. - KMVIRAGO : Che schifo, penso di non essere mai stata così disgustata e sono anche idiota io per aver permesso mi trattasse così - matylel : Io sono disgustata dall'infamità tua e degli altri minchioni del fandom a cui appartieni. Il briciolo di umanità lo… - Martina__Rm : E si mette in mezzo..ma questo fa paura..sono disgustata sempre di più da Pan Bauletto! ?? #Jerù -