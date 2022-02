Sondaggi Tp | Quirinale | il 46 | 7% degli italiani avrebbe preferito una scelta innovativa

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 67,6%è favorevole all’elezione diretta del presidente della Repubblica. Tra questi, il 39,4% chiede maggiori poteri per il capo dello Stato. Contro l’elezione diretta si schiera il 29,3%. Sono questi i dati che emergono dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’1 e il 3 febbraio. Fonte: Termometro PoliticoIn merito alla rielezione di Mattarella al, solo il 20,5% esprime piena soddisfazione. La maggioranza relativa (46,7%), nonostante la stima per il capo dello Stato,unapiù. Il 29% boccia invece il bis di Mattarella. Secondo il 56,2% dietro ladi Mattarella si cela l’istinto di autoconservazione dei parlamentari ...

Effetto -? Chi vince le elezioni per ipolitici Rispetto a qualche mese fa ipolitici hanno molte certezze in meno su chi potrebbe essere il vincitore delle prossime ...Un sondaggio commissionato all'indomani dell'elezione aldi Sergio Mattarella per il suo ...una grossa fetta dei "Draghiani" presenti nella società (soprattutto tra gli indecisi dei) ...Sondaggi politici: per una simulazione di YouTrend il centrodestra ... dovrà restare unita nonostante le recenti tensioni a seguito della riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale. Questo è quanto ...Il sondaggio mostrato a Piazzapulita. Cade a picco la popolarità del segretario della Lega e del capo politico del M5s Conte. Cresce la fiducia in Draghi ...