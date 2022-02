“Se non mi credi, ciaone”: Luca Salatino nella bufera, richiesta shock alla corteggiatrice (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutto episodio al centro dello studio del dating show Uomini e Donne con protagonista Luca Salatino: la richiesta spiazzante del tronista Il tronista Luca Salatino (screenshot Twitter)Nello studio di Uomini e Donne si è consumato un nuovo capitolo del dramma che vede protagonista il tronista Luca Salatino. Questi è da poche settimane seduto sul trono dopo non essere stato scelto dalla tronista Roberta Giusti. Il suo percorso all’interno del dating show non è però cominciato nel migliore dei modi a causa di una sua corteggiatrice. Si tratta di Eleonora accusata dall’esterno di essere ancora alle prese con una storia d’amore con un uomo diverso. Una situazione che ha spinto Luca ad un gesto inaspettato che ha indignato ... Leggi su specialmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutto episodio al centro dello studio del dating show Uomini e Donne con protagonista: laspiazzante del tronista Il tronista(screenshot Twitter)Nello studio di Uomini e Donne si è consumato un nuovo capitolo del dramma che vede protagonista il tronista. Questi è da poche settimane seduto sul trono dopo non essere stato scelto dtronista Roberta Giusti. Il suo percorso all’interno del dating show non è però cominciato nel migliore dei modi a causa di una sua. Si tratta di Eleonora accusata dall’esterno di essere ancora alle prese con una storia d’amore con un uomo diverso. Una situazione che ha spintoad un gesto inaspettato che ha indignato ...

Advertising

romeoagresti : Insomma, o credi nel giocatore o via. Vivacchiare non serve a niente. E, anche dal canto suo, credo che il ragazzo… - RaiRadio2 : «Non avevamo un'aspettativa, se credi nelle cose succedono.» @mikehighsnob & #Hu nel backstage di #RaiRadio2 dopo… - provaacapire : @barbaragianazza @mattino5 È uno schifo, è un continuo deridere, denigrare, escludere chi ha deciso per il suo corp… - senzasfumature : RT @CLaRosa7: Non iniziare niente se non ci credi tu per primo... - easyminho : @fairyxhyun MA FINISCILA NON CI CREDI NEMMENO TU -

Ultime Notizie dalla rete : non credi Messina, Maria Grazia Cucinotta e il vaccino: 'sono per la libera scelta, ci sono malattie più gravi del Covid' Io non mi sono mai occupata di politica, ma un po' mi ha deluso: non siamo arrivati da nessuna ... A parte l'ideologia politica e il lottare per le cose in cui credi, c'è la vita: ci sono tanti messaggi ...

Maxi truffa allo Stato, Sinistra Italiana: 'Altro che 'ne usciremo migliori..' ...Guardia di Finanza di Rimini che ha smascherato una truffa da 440 milioni ai danni dello Stato con un giro di falsi credi di imposta. A commentare la vicenda 4 giorni dopo è Sinistra Italia. "Non ...

Cavo rinforzato 3-in-1 in offerta? Su Amazon costa appena 5€ (AFFARE) Webnews.it Iomi sono mai occupata di politica, ma un po' mi ha deluso:siamo arrivati da nessuna ... A parte l'ideologia politica e il lottare per le cose in cui, c'è la vita: ci sono tanti messaggi ......Guardia di Finanza di Rimini che ha smascherato una truffa da 440 milioni ai danni dello Stato con un giro di falsidi imposta. A commentare la vicenda 4 giorni dopo è Sinistra Italia. "...