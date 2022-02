Sanremo, Mahmood e Blanco cantano “Brividi” dal balcone: assembramento in strada (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mahmood e Blanco si sono esibiti dal balcone dell'hotel con la loro "Brividi": inevitabile l'assembramento fuori dall'albergo. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)si sono esibiti daldell'hotel con la loro "": inevitabile l'fuori dall'albergo. su Donne Magazine.

Advertising

SkyTG24 : #Sanremo2022 ?? A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle… - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - repubblica : Quorum matto / 3. Le quote aggiornate, poco ricchi se puntate su Mahmood, Noemi paga la fase Rem: quando canta dorm… - carolinaG1911 : RT @fearlvess: ma vi rendete conto che blanco si è sdraiato sul palco di sanremo perché ha dormito 4 ore ed è stanco e mahmood non sapeva c… - fraffereffa : RT @dvlrvy: immaginatevi blanco e mahmood che vincono sanremo,poi vanno all’eurovision e vincono anche quello e dovremmo subirci le intervi… -