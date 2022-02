Sanremo 2022, quarta serata: Jovanotti sul palco con Morandi (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – È arrivato anche Jovanotti a Sanremo 2022, per stare accanto a Gianni Morandi, nelle fasi finali del festival. Lorenzo, che è autore del brano di Morandi ‘Apri tutte le porte’ (risultato terzo ieri nella classifica generale della terza serata) è stato visto arrivare all’Hotel Globo. Stasera, a quanto riferiscono all’Adnkronos fonti ben informate, Jovanotti salirà sul palco con l’eterno ragazzo per la performance nella serata delle cover che prevede un medley a sorpresa nel vastissimo repertorio di Gianni. Per Jovanotti, primo in classifica con La Primavera, la presenza al festival con Morandi, è all’insegna dell’amicizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – È arrivato anche, per stare accanto a Gianni, nelle fasi finali del festival. Lorenzo, che è autore del brano di‘Apri tutte le porte’ (risultato terzo ieri nella classifica generale della terza) è stato visto arrivare all’Hotel Globo. Stasera, a quanto riferiscono all’Adnkronos fonti ben informate,salirà sulcon l’eterno ragazzo per la performance nelladelle cover che prevede un medley a sorpresa nel vastissimo repertorio di Gianni. Per, primo in classifica con La Primavera, la presenza al festival con, è all’insegna dell’amicizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

