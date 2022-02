Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata. Promossi Morandi e Jovanotti. Bocciate Emma e Michielin (Di sabato 5 febbraio 2022) Jovanotti e Morandi (da Raiplay) 8 1/2 alla gag musicale Giannetta-Lastrico. I due attori sono bravissimi nel giocare con le canzoni in una gag che fa sorridere e allo stesso tempo entra nello spirito della serata. Autori, basta(va) poco. 8 1/2 a Maria Chiara Giannetta. Bei testi, verve, reduce da fiction di successo; signori e signore abbiamo la co-conduttrice/valletta che mancava. 8+ a Gianni Morandi con Jovanotti (Medley). Una bomba: belle canzoni, energia e coinvolgimento in una avvolgente amalgama. C’è una nota dolente, dal punto di vista della gara la scelta dell’eterno ragazzo di scendere in campo cantando anche sue canzoni suona come autoreferenziale e toglie un po’ di senso alla serata. 8 a Mahmood e Blanco (Il Cielo in una Stanza). La ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022)(da Raiplay) 8 1/2 alla gag musicale Giannetta-Lastrico. I due attori sono bravissimi nel giocare con le canzoni in una gag che fa sorridere e allo stesso tempo entra nello spirito. Autori, basta(va) poco. 8 1/2 a Maria Chiara Giannetta. Bei testi, verve, reduce da fiction di successo; signori e signore abbiamo la co-conduttrice/valletta che mancava. 8+ a Giannicon(Medley). Una bomba: belle canzoni, energia e coinvolgimento in una avvolgente amalgama. C’è una nota dolente, dal punto di vistagara la scelta dell’eterno ragazzo di scendere in campo cantando anche sue canzoni suona come autoreferenziale e toglie un po’ di senso alla. 8 a Mahmood e Blanco (Il Cielo in una Stanza). La ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - infoitcultura : Sanremo 2022, nella serata dei duetti Morandi batte tutti - infoitcultura : Sanremo 2022, Jovanotti: “Vedere Gianni sul podio è stato bellissimo” -