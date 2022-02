Sanremo 2022, la vera storia di Blanco: quando era “il Fabbro”. Il suo ex allenatore: “Pensavo fosse uno scherzo, invece…” (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’era una volta un giovane calciatore. Virtuoso, talentuoso. Un piccolo asso del pallone. Poteva diventare un forte professionista? Chissà. I fondamentali però c’erano tutti, la voglia e la caparbietà anche. Poi all’improvviso troviamo quel ragazzo sul palco dell’Ariston. Fa impazzire il pubblico in platea e a casa cantando in coppia con Mahmood. La canzone è “Brividi”, che ha già sbancato e si è imposta nella serata del televoto. Questa è la storia di Blanco. Cercando di andare all’indietro nella sua esistenza, si scopre questo particolare feeling con il football. Il possibile preludio di una bella carriera che si è interrotto però per sua scelta. Blanco è registrato all’anagrafe come Riccardo Fabbriconi. Ma non è il nome d’arte quello con cui era conosciuto da tutti. Aveva un altro soprannome: era “il Fabbro”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’era una volta un giovane calciatore. Virtuoso, talentuoso. Un piccolo asso del pallone. Poteva diventare un forte professionista? Chissà. I fondamentali però c’erano tutti, la voglia e la caparbietà anche. Poi all’improvviso troviamo quel ragazzo sul palco dell’Ariston. Fa impazzire il pubblico in platea e a casa cantando in coppia con Mahmood. La canzone è “Brividi”, che ha già sbancato e si è imposta nella serata del televoto. Questa è ladi. Cercando di andare all’indietro nella sua esistenza, si scopre questo particolare feeling con il football. Il possibile preludio di una bella carriera che si è interrotto però per sua scelta.è registrato all’anagrafe come Riccardo Fabbriconi. Ma non è il nome d’arte quello con cui era conosciuto da tutti. Aveva un altro soprannome: era “il”. ...

