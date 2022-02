RSU | calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni Con circolari da scaricare

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono state indette, su iniziativaConfederazioni sottoscrittrici il relativo Protocollo del 7 dicembre 2021, le elezioni per il rinnovorappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni, come è noto, si svolgeranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022. L'articolo .