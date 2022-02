Roma, Mourinho annuncia in conferenza un’assenza importante! (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha presentato in conferenza stampa l’insidiosa sfida di domani contro il nuovo Genoa di Blessin. I giallorossi perdono un titolare, e su Zaniolo… “Lorenzo Pellegrini non verrà convocato perchè non è ancora pronto per giocare. Forse lo sarà per l’Inter. Contro il Genoa sarà una partita complicata, hanno cambiato tanti giocatori in questa finestra di mercato. Il mercato? Sono soddisfatto, adesso siamo più forti rispetto al 31 dicembre scorso“. Zaniolo Roma MourinhoPoi sul caso Zaniolo aggiunge: “Le parole di Thiago Pinto sono assolutamente normali, la sua risposta è stata decontestualizzata. Per un dirigente onesto e diretto è difficile dire che un calciatore rimarrà qui al 100% anche nella prossima stagione, ma se vogliamo continuare a migliorare i calciatori ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore dellaJosèha presentato instampa l’insidiosa sfida di domani contro il nuovo Genoa di Blessin. I giallorossi perdono un titolare, e su Zaniolo… “Lorenzo Pellegrini non verrà convocato perchè non è ancora pronto per giocare. Forse lo sarà per l’Inter. Contro il Genoa sarà una partita complicata, hanno cambiato tanti giocatori in questa finestra di mercato. Il mercato? Sono soddisfatto, adesso siamo più forti rispetto al 31 dicembre scorso“. ZanioloPoi sul caso Zaniolo aggiunge: “Le parole di Thiago Pinto sono assolutamente normali, la sua risposta è stata decontestualizzata. Per un dirigente onesto e diretto è difficile dire che un calciatore rimarrà qui al 100% anche nella prossima stagione, ma se vogliamo continuare a migliorare i calciatori ...

