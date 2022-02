Pechino 2022 | sci di fondo | Ganz | Comarella | Pittin e Di Centa apriranno il programma

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Caterina, Anna, Cristinae Martina Disono le quattro azzurre cheildeldei Giochi di, nella skiathlonta per sabato, con partenza alle 15.45 locali (le 8.45 del mattino in Italia). La gara avrà luogo sull’anello di Zhangjiakou, il sito olimpico più a nord di questa Olimpiade. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - KenSharo : New post (Putin vede Xi Jinping a Pechino: pronto un piano per dieci miliardi di metri cubi di gas dalla Russia all… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pechino 2022, Putin a Xi: 'Relazioni con la Cina senza precedenti' #xijinping #xi #cina #pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

, 04 feb 10:19 - La Cina e la Russia "stanno lavorando fianco a fianco per edificare il vero multilateralismo". Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping,...Infatti, partendo da fibroblasti ottenuti dal tessuto adiposo, i ricercatori dell'Università dihanno prodotto quelle che vengono definite " cellule staminali pluripotenti indotte". Per farlo,...LA CERIMONIA – Sarà ancora il Nido d’Uccello, il magnifico stadio nazionale, teatro in estate delle indimenticabili volate record di Usain Bolt, ad accogliere oggi a Pechino l’apertura ufficiale della ...I paesaggi imbiancati hanno ispirato tante opere di letterati e pittori nel corso dei secoli, sia a Occidente, sia in Oriente. Ed è proprio a Pechino che iniziano le Olimpiadi invernali, un evento in ...