“Non riesco neanche a parlare”. Al GF Vip lacrime amare per Miriana Trevisan. Ha capito tutto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso della movimentata 39esima puntata del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, in onda lo scorso lunedì 31 gennaio, Miriana Trevisan ha potuto finalmente riabbracciare la sua nuova fiamma Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, da quando ha lasciato la dimora di Cinecittà, è spesso stato ospitato da Barbara D’Urso, per parlare di questo sentimento neonato. Altro che il povero Nicola Pisu. Biagio D’Anelli, storico concorrente del Grande Fratello 11 nonché seguito esperto del mondo legato alla cronaca rosa, ha letteralmente fatto perdere il senno a Miriana Trevisan che tuttavia è sempre più tormentata. Dopo la nottata in Love Boat, la 49enne ha annunciato di volersi far da parte, soprattutto per una paura. Miriana Trevisan, lacrime al ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso della movimentata 39esima puntata del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, in onda lo scorso lunedì 31 gennaio,ha potuto finalmente riabbracciare la sua nuova fiamma Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, da quando ha lasciato la dimora di Cinecittà, è spesso stato ospitato da Barbara D’Urso, perdi questo sentimento neonato. Altro che il povero Nicola Pisu. Biagio D’Anelli, storico concorrente del Grande Fratello 11 nonché seguito esperto del mondo legato alla cronaca rosa, ha letteralmente fatto perdere il senno ache tuttavia è sempre più tormentata. Dopo la nottata in Love Boat, la 49enne ha annunciato di volersi far da parte, sopratper una paura.al ...

