Milano, tentò di incendiare un centro vaccinale: le telecamere incastrano un pregiudicato No Vax di 61 anni (video) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dal capo della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili, hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un milanese di 61 anni, pregiudicato, per il tentativo di incendio dell’hub vaccinale in via Pitteri commesso lo scorso 17 gennaio nel capoluogo lombardo. Ad incastrare l’uomo le telecamere di sorveglianza visionate dalla Digos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dal capo della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura diAlberto Nobili, hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un milanese di 61, per il tentativo di incendio dell’hubin via Pitteri commesso lo scorso 17 gennaio nel capoluogo lombardo. Ad incastrare l’uomo ledi sorveglianza visionate dalla Digos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

