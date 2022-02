Marco Borriello: "Dopo la morte di Davide Astori ho sviluppato una grande paura" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News La morte di Davide Astori è uno degli episodi che maggiormente hanno scosso a livello emotivo gli appassionati di calcio (e non solo) negli ultimi cinque anni. Il difensore della Fiorentina se ne andava nel marzo del 2018 a seguito di un infarto del sonno. Purtroppo è andato a dormire per non svegliarsi più: la Fiorentina il 4 marzo 2018 avrebbe dovuto giocare contro l'Udinese e Astori ha perso la vita proprio in un hotel del capoluogo friulano. La sua scomparsa ha destato sgomento in chi non lo conosceva ma anche e soprattutto in chi ha condiviso pezzi più o meno lunghi di vita con lui. Uno di loro è Marco Borriello. I due hanno giocato insieme nel Cagliari, una delle tante squadre di cui il bomber napoletano ha fatto parte nella sua carriera da ... Leggi su goalnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Ladiè uno degli episodi che maggiormente hanno scosso a livello emotivo gli appassionati di calcio (e non solo) negli ultimi cinque anni. Il difensore della Fiorentina se ne andava nel marzo del 2018 a seguito di un infarto del sonno. Purtroppo è andato a dormire per non svegliarsi più: la Fiorentina il 4 marzo 2018 avrebbe dovuto giocare contro l'Udinese eha perso la vita proprio in un hotel del capoluogo friulano. La sua scomparsa ha destato sgomento in chi non lo conosceva ma anche e soprattutto in chi ha condiviso pezzi più o meno lunghi di vita con lui. Uno di loro è. I due hanno giocato insieme nel Cagliari, una delle tante squadre di cui il bomber napoletano ha fatto parte nella sua carriera da ...

