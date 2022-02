L’exchange FTX acquisisce Liquid e assorbe Quoine

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L'accordo di acquisizione deve ancora ricevere il via libera dal regolatore dei mercati finanziari e dagli azionisti Gli utenti FTX con sede in Giappone verranno trasferiti adopo il completamento dell'accordo Dopo un round di finanziamento di serie C che ha fruttato 400 milioni di dollari alla fine del mese scorso, FTX ha fatto le mosse necessarie per acquisire, una società di scambio di criptovalute con sede in Giappone. L'exchange con sede alle Bahamas, guidato da Sam Bankman-Fried, cercherà di siglare l'accordo di acquisizione dientro marzo. Nessuna delle parti ha rivelato i dettagli dell'accordo, inclusa la somma finanziaria coinvolta. Non è la prima volta chee FTX si incrociano. L'anno scorso, ad agosto, il primo ha subito un hack che lo ha visto perdere fino a 90 milioni di fondi ...