La Corte dei Conti boccia Zingaretti. Ora il taglio delle tasse è a rischio. Stop al bilancio del Lazio, difficile ridurre l'Irpef. Il governatore non ci sta e attacca i magistrati (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti si dice perplesso dopo la sonora bocciatura dei magistrati contabili. Eppure, a Conti fatti, c'è poco da essere titubanti. La sentenza della Corte dei Conti è chiara: il ricorso sulla parifica del bilancio è stato ricusato. In estrema sintesi, il governatore Zingaretti fatica ad ammettere un errore che comporta il respingimento del bilancio presentato, con il conseguente pericolo che le agevoLazioni previste per circa due milioni di famiglie residenti nella Regione che l'ex segretario del Pd amministra saltino. Il tema non è secondario anche dal punto di vista politico: le elezioni regionali non sono poi così ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Capozucca: 'Juve - Nandez, ecco perché è saltata la trattativa' ... in un'intervista rilasciata all'Unione Sarda, è tornato sulla trattativa sfumata con la Juve per il trasferimento di Nahitan Nandez alla corte di Allegri nel mercato di gennaio. " E' uno dei ...

FANELLI: AL VIA BANDO SU INFORMAZIONE E PROMOZIONE REGIMI QUALITÀ L'obiettivo è migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera ... la promozione nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di ...

"Festival dei Due Mondi", Corte dei conti approva gestione 2020 della Fondazione Borsa Italiana Piano di riequilibrio. De Luca: “Norme rispettate, Messina salva grazie a me” Ben venga l’esposto così se qualcuno si deve fare male si fa male”. Il sindaco: “Non ci sarà dissesto” De Luca si dice convinto che la Corte dei Conti non dichiarerà il dissesto finanziario del Comune ...

EMERGENZA SANITARIA IN CARCERE | Sergio Ravelli (Cremona) La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea che proibisce i trattamenti inumani e degradanti. Il motivo della condanna, ...

