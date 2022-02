Jacobs fa 6”51 all’Istaf di Berlino | “Sono l’inizio verso grandi traguardi”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell riparte a 6”51 sul traguardo dei 60 metri a un centesimo dal primato del Meeting e meno 4 centesimi dal record italiano, con seconda migliore prestazione della carriera sulla distanza (insieme ai 6?47 a Torun del 2021). Era teso il campione olimpico al debutto stagionale: “Non smettevano più di presentarmi..”. Ha detto ai microfoni di Raisport a margine della finale vintadi. Riparte l’azzurro dopo il lungo riposo avuto dopo la vittoria olimpica a Tokyo sui 100 metri e nella 4×100 metri. Sarà un anno impegnativo quello del 2022. L’11 in Polonia e il 17 in Francia. A fine febbraio ci saranno gli Assoluti Italiani Indoor e poi un’altra gara. Lo ha annunciato Paolo Camossi, molto felice del debutto del suo atleta: “Buona media di risultato e il picco al Mondiale e all’Europeo. Soddisfatto di Marcell”. ...

AGI - Marcellha vinto in 6'51 i 60 metri al meeting 'Istaf Indoor' di Berlino. L'azzurro questa sera nella capitale tedesca è tornato alle gare dopo la trionfale e storica Olimpiade di Tokyo nell'agosto ...L'obiettivo perè prepararsi al top per i Mondiali Indoor di Belgrado che si disputeranno dal 18 al 20 marzo. Ancora un mese e mezzo di rodaggio per arrivare al meglio a questo appuntamento. ...Partenza, anzi ripartenza, con il botto per Marcell Jacobs: il 27enne velocista di Desenzano del Garda (Brescia), bicampione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella 4x100 (l’ultima sua gara ...A sei mesi dal doppio clamoroso oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 4x100 e nella finale dei cento metri, Marcell Jacobs torna in gara e vince: il velocista azzurro ha trionfato nella gara dei 60 metri ...