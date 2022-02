Iss, In calo incidenza, Rt medio e trasmissibilità Covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Diminuzione dell'incidenza settimanale, dell'Rt medio ed anche della trasmissibilità. Questi in sintesi i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità sul Covid-19. Si osserva, infatti, una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 1362 ogni 100.000 abitanti (28/01/2022 -03/02/2021) vs 1823 ogni 100.000 abitanti (21/01/2022 -27/01/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12 gennaio 2022 – 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Diminuzione dell'settimanale, dell'Rted anche della. Questi in sintesi i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità sul-19. Si osserva, infatti, una diminuzione dell'settimanale a livello nazionale: 1362 ogni 100.000 abitanti (28/01/2022 -03/02/2021) vs 1823 ogni 100.000 abitanti (21/01/2022 -27/01/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12 gennaio 2022 – 25 gennaio 2022, l'Rtcalcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice dibasato sui casi con ricovero ospedaliero ...

Advertising

istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ??Incidenza settimanale in diminuzione: 1362 casi su 100mila abitanti ??Rt in calo a 0,9… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Iss, In calo incidenza, Rt medio e trasmissibilità Covid -… - Tele_Nicosia : Iss, In calo incidenza, Rt medio e trasmissibilità Covid - 23Pizzi02tola67 : Covid, monitoraggio Iss: Rt in calo. Marche verso l'arancione - la Repubblica - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Iss, In calo incidenza, Rt medio e trasmissibilità Covid - -