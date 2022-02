Il piatto che hai preparato è troppo salato? Ecco il trucco infallibile! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quante volte vi è capitato di salare troppo un piatto che state cucinando? L’istinto è quello di dichiararlo immangiabile e di conseguenza non viene poi consumato. Ebbene sappiate che da oggi, con la soluzione che vi proponiamo, non dovrete più passare all’azione estrema. Questo piatto è recuperabile! Ovviamente la soluzione dipende da cosa state preparando. Vi proponiamo di seguito come fare per recuperare un liquido che avete eccessivamente salato. Ad esempio se avete salato troppo una minestra o una zuppa, la prima cosa che dovete fare è togliere parte del liquido salato dalla pentola e aggiungerne altro che non sia salato. Oppure semplicemente allungare ancora il brodo che avete preparato, in modo da diluire il sale presente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quante volte vi è capitato di salareunche state cucinando? L’istinto è quello di dichiararlo immangiabile e di conseguenza non viene poi consumato. Ebbene sappiate che da oggi, con la soluzione che vi proponiamo, non dovrete più passare all’azione estrema. Questoè recuperabile! Ovviamente la soluzione dipende da cosa state preparando. Vi proponiamo di seguito come fare per recuperare un liquido che avete eccessivamente. Ad esempio se aveteuna minestra o una zuppa, la prima cosa che dovete fare è togliere parte del liquidodalla pentola e aggiungerne altro che non sia. Oppure semplicemente allungare ancora il brodo che avete, in modo da diluire il sale presente ...

Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @Moonlightshad1: La pasta, l'alimento preferito dagli italiani e quello che consente a chi ha poco di poter mettere un piatto a tavola è… - fulgentesV : RT @ovettodepresso: Gianni col fantasanremo è come la nonna che scopre il tuo piatto preferito - Giovanni7769 : RT @dessere88: Il piatto è servito.. ?? Arriva il risarcimento danni da vaccino, chi può averlo e come ??Un totale di 150 milioni di euro per… - nebenet : RT @Moonlightshad1: La pasta, l'alimento preferito dagli italiani e quello che consente a chi ha poco di poter mettere un piatto a tavola è… - Brenda2vale : RT @ovettodepresso: Gianni col fantasanremo è come la nonna che scopre il tuo piatto preferito -

Ultime Notizie dalla rete : piatto che Andamento Future sul Petrolio del 4/02/2022, ore 9.00 Partenza moderatamente positiva per il petrolio , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del derivato sul metallo giallo , che non mostra variazioni di rilievo. L' oro nero ha aperto a 90,8, in recupero dello 0,59%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il future sull'oro ...

National Fettuccine Alfredo Day: Il 7 febbraio l'America onora il piatto italiano Una ricetta nata per caso, un Gesto d'Amore, che Alfredo Di Lelio realizzo per la moglie indebolita dalle fatiche post partum, un piatto energetico e dal sapore inconfondibile che ancora oggi nel ...

La fondue, un piatto nazionale… frutto del marketing tvsvizzera.it Con la luna piena o crescente, nel piatto cicale e pomodori e in bocca si sente il mare «Un classico che non tramonterà mai ... coprire e cuocerle per 1-2 minuti. In un piatto fondo mettere il crostone e coprirlo con i fagioli, il cavolo nero e le cicale. Guarnire con il cavolo ...

Si è spenta a 102 anni Emilia Borghi, la nonnina di Campoformido Trovare la pasta pronta nel piatto e la camicia stirata con ogni cura, una parola gentile sempre: sono comodità che non tutte le famiglie di oggi possono permettersi se non in presenza di queste ...

Partenza moderatamente positiva per il petrolio ,si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamentodel derivato sul metallo giallo ,non mostra variazioni di rilievo. L' oro nero ha aperto a 90,8, in recupero dello 0,59%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il future sull'oro ...Una ricetta nata per caso, un Gesto d'Amore,Alfredo Di Lelio realizzo per la moglie indebolita dalle fatiche post partum, unenergetico e dal sapore inconfondibileancora oggi nel ...«Un classico che non tramonterà mai ... coprire e cuocerle per 1-2 minuti. In un piatto fondo mettere il crostone e coprirlo con i fagioli, il cavolo nero e le cicale. Guarnire con il cavolo ...Trovare la pasta pronta nel piatto e la camicia stirata con ogni cura, una parola gentile sempre: sono comodità che non tutte le famiglie di oggi possono permettersi se non in presenza di queste ...