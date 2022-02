Il calcio avrà cinque sostituzioni a partita. Lo ratificherà l’Ifab il 3 marzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sta per passare una rivoluzione copernicana nel mondo calcio. Il prossimo 3 marzo l’Ifab (International Football Association) dovrebbe varare l’introduzione di una nuova regola: le cinque sostituzioni non sarebbero più un norma transitoria dovuta al Covid ma diventerebbe un nuovo articolo del regolamento. E di conseguenza dovrà essere seguita in ogni parte del mondo, anche in Premier dove vigono ancora le tre sostituzioni. Lo scrive The Athletic. La decisione sarà ratificata il 3 marzo quando si riunirà il consiglio dell’Ifab che aveva già raccomandato ai vari campionati e alle diverse competizioni di consentire i cinque cambi a partita. Il 3 marzo si discuterà del fuorigioco. Il capo degli arbitri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sta per passare una rivoluzione copernicana nel mondo. Il prossimo 3(International Football Association) dovrebbe varare l’introduzione di una nuova regola: lenon sarebbero più un norma transitoria dovuta al Covid ma diventerebbe un nuovo articolo del regolamento. E di conseguenza dovrà essere seguita in ogni parte del mondo, anche in Premier dove vigono ancora le tre. Lo scrive The Athletic. La decisione sarà ratificata il 3quando si riunirà il consiglio delche aveva già raccomandato ai vari campionati e alle diverse competizioni di consentire icambi a. Il 3si discuterà del fuorigioco. Il capo degli arbitri ...

