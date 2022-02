I ragazzi di Euphoria hanno le migliori capigliature viste nelle serie tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan di Euphoria sono rimasti scioccati nell’apprendere che due dei nuovi arrivati della serie tv, Elias Kacavas e Henry Eikenberry, indossavano una parrucca durante le loro scene. «Sono parrucche? Aspettate, dov’è l’attaccatura?» ha chiesto un utente di Twitter, in seguito alla rivelazione che i due attori dalle fluenti chiome indossavano sul set una criniera di capelli creata ad hoc da Kim Kimble, responsabile delle acconciature dello show HBO. Anche noi siamo rimasti sorpresi e quando l'episodio è andato in onda non riuscivamo a capacitarci di quanto fossero belle le capigliature dei due attori. Capelli così ondulati e magnificamente anni Novanta, sono da consigliare a tutti. Infatti, ci abbiamo ragionato solo un attimo prima di raccogliere le informazioni necessarie a sapere come avere uno qualsiasi dei tagli esibiti dai ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan disono rimasti scioccati nell’apprendere che due dei nuovi arrivati dellatv, Elias Kacavas e Henry Eikenberry, indossavano una parrucca durante le loro scene. «Sono parrucche? Aspettate, dov’è l’attaccatura?» ha chiesto un utente di Twitter, in seguito alla rivelazione che i due attori dalle fluenti chiome indossavano sul set una criniera di capelli creata ad hoc da Kim Kimble, responsabile delle acconciature dello show HBO. Anche noi siamo rimasti sorpresi e quando l'episodio è andato in onda non riuscivamo a capacitarci di quanto fossero belle ledei due attori. Capelli così ondulati e magnificamente anni Novanta, sono da consigliare a tutti. Infatti, ci abbiamo ragionato solo un attimo prima di raccogliere le informazioni necessarie a sapere come avere uno qualsiasi dei tagli esibiti dai ...

Ultime Notizie dalla rete : ragazzi Euphoria Meghan Markle e Harry chiedono aiuto a Tom Holland e Zendaya? L'incontro top - secret Quello che (sempre in tutto il globo), ha riportato i ragazzi al cinema. Con incassi da pre - pandemia (1 miliardo e 700 milioni di dollari). Aggiungete che con la nuova stagione di Euphoria . Lui a ...

Euphoria 2: i motivi per vederlo e tutti i look e make up da copiare La trama di Euphoria 2 è uno spaccato sull'adolescenza, molto realistico e a tratti crudo che ... la dipendenza da alcool e droga e, ovviamente, sentimenti topici nella vita dei ragazzi di ogni ...

Zendaya nel ruolo di Rue Bennett in Euphoria Con “Euphoria” ho fatto fatica ... La mia storia è la storia di una ragazzina di provincia cresciuta in un contesto che veniva vessata ed emarginata a causa della sua diversità (per chi non lo sapesse ...

